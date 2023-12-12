Наставник «Оренбурга» Деограсия отреагировал на критику Быстрова

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия отреагировал на слова бывшего полузащитника сборной России Владимира Быстрова, который ранее, комментируя назначение испанца, заявил, что РПЛ — не место для экспериментов.

«Я не слышал этого. Но я уважаю каждое мнение. Такие слова меня не обижают, я просто продолжаю делать свою работу. Знаю ли я Быстрова? К сожалению, такое счастье, как знакомство с ним, мне не предоставлялось», — цитирует Деограсию «Спорт-Экспресс».

Напомним, Деограсия возглавил «Оренбург» по ходу нынешнего сезона, сменив на этом посту Иржи Ярошика. После 18 туров РПЛ южноуральская команда расположилась на 14-м месте в турнирной таблице, набрав 15 очков.