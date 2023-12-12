Лепсая предлагал новичка «Зенита» Артура двум российским клубам

Бывший генеральный директор «Балтики» Тимур Лепсая высказался о возможном новичке «Зенита» Артуре.

«Это классный футболист, давно за ним слежу. Предлагал его двум российским клубам, когда Артур еще играл не в «Палмейрасе», а в «Брагантино». И стоил намного дешевле», — приводит слова менеджера «Спорт-Экспресс».

По мнению функционера, клуб из «Северной столицы» приложит максимум усилий, чтобы закрыть проблемную после ухода Малкома позицию в атаке. Лепсая рассказал, что Артур является футболистом, в одиночку способным решить исход матча.

Ранее сообщалось, что руководство «Зенита» закрыло трансфер Артура за 15 миллионов евро. В 59 матчах нынешнего сезона форвард забил 13 голов при трёх ассистах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего футболиста в десять миллионов евро.