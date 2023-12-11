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Гайч забил второй гол за «Ризеспор»

11 Декабря 2023 • 22:42 Комментировать
Анкарагюджю
1:1
Ризеспор

Арендованный турецким «Ризеспором» форвард московского ЦСКА Адольфо Гайч отличился за свой новый клуб вторым голом. Он сделал это в концовке матча против «Анкарагюджю» уже в добавленное время, сравняв счёт – 1:1. Благодаря голу аргентинца команда из Ризе набрала в турнирной таблице чемпионата Турции 22 балла и поднялась на восьмое место.

Напомним, что свой первый гол за команду с черноморского побережья Турции Гайч забил 16 сентября – в игре против «Коньяспора» в гостях (2:1). Тот мяч Адольфо стал победным для «Ризеспора».

Кстати, после матча президент «Анкарагюджю» разгневанным вышел на поле и нанёс несколько ударов главному рефери матча.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Ризеспор Адольфо Гайч ещё теги

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Рискованная ставка и прогноз на матч Анкарагюджю – Ризеспор чемпионата Турции – 11 декабря 2023
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