Гайч забил второй гол за «Ризеспор»

Арендованный турецким «Ризеспором» форвард московского ЦСКА Адольфо Гайч отличился за свой новый клуб вторым голом. Он сделал это в концовке матча против «Анкарагюджю» уже в добавленное время, сравняв счёт – 1:1. Благодаря голу аргентинца команда из Ризе набрала в турнирной таблице чемпионата Турции 22 балла и поднялась на восьмое место.

Напомним, что свой первый гол за команду с черноморского побережья Турции Гайч забил 16 сентября – в игре против «Коньяспора» в гостях (2:1). Тот мяч Адольфо стал победным для «Ризеспора».

Кстати, после матча президент «Анкарагюджю» разгневанным вышел на поле и нанёс несколько ударов главному рефери матча.