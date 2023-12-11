Ташуев: Работа в «Факеле» сама по себе интересная

Главный тренер «Факела» Сергей Ташуев высказался о своей работе в воронежском клубе после первой части сезона РПЛ.

«Работа сама по себе интересная, потому что ситуация, когда я пришёл, была очень сложной. Ты принимаешь команду на 16-м месте, футболисты звёзд с неба не хватают, но одержимы тем, чтобы остаться в РПЛ, одержимы работой», — рассказал Ташуев в эфире «Матч Премьер».

По его словам, в Воронеже собралась опытная команда, которая, несмотря на возраст, сохранила голод. По мнению специалиста, «Факел» выдал хороший отрезок под его руководством.

Напомним, что Ташуев возглавил воронежский коллектив в сентябре текущего года. «Факел» находится на 11-м месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги.