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«Ротор» вошёл в топ-15 самых посещаемых клубов Восточной Европы – он играет во Второй лиге

11 Декабря 2023 • 22:26 Комментировать

Волгоградский «Ротор» вошёл в 15 самых посещаемых клубов Восточной Европы. Всё бы ничего, но клуб из Волгограда выступает во Второй лиге – третьей по силе в иерархии российского футбола.

Как сообщает Metaratings в своём рейтинге, на матчи «Ротора» в сезоне-2023/24 в среднем ходят 14 328 зрителей. Это совсем немногим меньше, чем у польского «Гурника», что идёт на 14-м месте – 14 413 зрителей.

Ранее другой знаменитый российский футбольный клуб удостоился статуса самого посещаемого клуба в восточноевропейском регионе.

В группе «золото» Второй лиги А волгоградцы финишировали на третьем месте в турнирной таблице с 28 баллами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ротор
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