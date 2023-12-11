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Радченко оценил перспективы Алексея Миранчука в «Зените»

11 Декабря 2023 • 22:09 Комментировать

Бывший футболист петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко оценил перспективы Алексея Миранчука после возможного перехода в состав «сине-бело-голубых».

«В команде очень большая конкуренция, вряд ли он осилит ее. Ему нужно продолжать доказывать свою состоятельность в Серии А. Адаптация у него прошла, надо доказывать. Возвращаться в Россию ему рано», — приводит слова эксперта Metaratings.ru.

По его мнению, «Зенит» сможет привлечь несколько футболистов зимой, отметив необходимость усиления обороны и центра поля.

Напомним, что Алексей Миранчук выступает в Италии с 2020 года, проведя в нынешнем сезоне девять матчей при одном ассисте. «Зенит» завершил первую часть сезона РПЛ на втором месте с двумя очками отставания от «Краснодара».

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