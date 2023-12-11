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Трошечкин рассказал, как его «развели» на 133 тысячи рублей

11 Декабря 2023 • 22:05 Комментировать

Российского полузащитника «Пари НН» Александра Трошечкина «развели» на деньги – он отдал мошенникам 133 тысячи рублей за обувь, которую в итоге так и не получил. Деньги лжепродавцы, разумеется, Александру не вернули.

«Покупал бутсы, который очень сложно найти в России. Приходится пользоваться услугами перекупщиков. Немного потерял бдительность, купил бутсы не у того человека, не с того аккаунта», - говорит Трошечкин телеканалу «Матч ТВ».

Такую большую сумму потери Трошечкин объяснил тем, что покупал не только одну пару бутс, а целых шесть.

«Для себя и ребят брал», - подчеркнул хавбек.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Трошечкин Пари НН
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