Трошечкин рассказал, как его «развели» на 133 тысячи рублей

Российского полузащитника «Пари НН» Александра Трошечкина «развели» на деньги – он отдал мошенникам 133 тысячи рублей за обувь, которую в итоге так и не получил. Деньги лжепродавцы, разумеется, Александру не вернули.

«Покупал бутсы, который очень сложно найти в России. Приходится пользоваться услугами перекупщиков. Немного потерял бдительность, купил бутсы не у того человека, не с того аккаунта», - говорит Трошечкин телеканалу «Матч ТВ».

Такую большую сумму потери Трошечкин объяснил тем, что покупал не только одну пару бутс, а целых шесть.

«Для себя и ребят брал», - подчеркнул хавбек.