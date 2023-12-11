«Зенит» или «Краснодар»: Динияр Билялетдинов назвал фаворита РПЛ

Экс-игрок «Эвертона» Динияр Билялетдинов поделился мнением о том, кто является фаворитом в борьбе за золотые медали чемпионата России.

«Зенит» гораздо опытнее в чемпионских гонках, поэтому, наверное, пока предпочтение отдам петербуржцам. «Краснодару» пора удивлять. У них пока нет такого опыта. Посмотрим, может он и появится в этом году», — приводит слова Билялетдинова Metaratings.

Зимним чемпионом Российской премьер-лиги стал «Краснодар», который по итогам 18 туров набрал 38 очков и опередил идущий на второй строчке «Зенит» на два балла.

Напомним, действующим чемпионом страны является «Зенит», выигравший последние пять розыгрышей РПЛ.