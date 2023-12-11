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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Зенит» или «Краснодар»: Динияр Билялетдинов назвал фаворита РПЛ

11 Декабря 2023 • 21:24 Комментировать

Экс-игрок «Эвертона» Динияр Билялетдинов поделился мнением о том, кто является фаворитом в борьбе за золотые медали чемпионата России.

«Зенит» гораздо опытнее в чемпионских гонках, поэтому, наверное, пока предпочтение отдам петербуржцам. «Краснодару» пора удивлять. У них пока нет такого опыта. Посмотрим, может он и появится в этом году», — приводит слова Билялетдинова Metaratings.

Зимним чемпионом Российской премьер-лиги стал «Краснодар», который по итогам 18 туров набрал 38 очков и опередил идущий на второй строчке «Зенит» на два балла.

Напомним, действующим чемпионом страны является «Зенит», выигравший  последние пять розыгрышей РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Краснодар Динияр Билялетдинов ещё теги
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