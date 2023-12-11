Радченко назвал фаворита в борьбе за чемпионство в РПЛ

Экс-игрок санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко ответил на вопрос о главном фаворите в борьбе за чемпионство в текущем сезоне РПЛ.

«Зенит» является фаворитом весенней части сезона. Чемпионат большой и большая скамейка запасных — важный элемент», — приводит слова Радченко Metaratings.

Как считает эксперт, у многих команд есть проблемы, которые будут сказываться в конце чемпионата.

По итогам 18 туров лидером Российской премьер-лиги является «Краснодар», который заработал 38 очков. «Зенит» с 36 очками — ближайший преследователь «быков», а замыкает тройку «Динамо», имея в копилке 32 балла.