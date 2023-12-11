Дьяков: Мне сейчас можно в «Сочи» главным тренером идти, хуже не будет

Бывший футболист «Динамо» Виталий Дьяков высказался о результате «Сочи» в первой части сезона Российской премьер-лиги.

«Мне сейчас можно в «Сочи» главным идти, хуже ничего не будет. Если говорить о главном разочаровании, то это «Сочи». Потому что ещё недавно команда боролась за чемпионство, а сейчас занимает последнее место, унылая игра, результат», - рассказал Дьяков в интервью «РБ Спорт».

По мнению эксперта, южный клуб будет усиляться зимой в силу возможностей, выразив мнение, что «Сочи» сможет исправить ситуацию весной.

Напомним, что команда из олимпийской столицы находится на последнем месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги после 18-ти туров, набрав 11 очков.