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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дьяков: Мне сейчас можно в «Сочи» главным тренером идти, хуже не будет

11 Декабря 2023 • 21:10 Комментировать
Сочи
1:1
Оренбург

Бывший футболист «Динамо» Виталий Дьяков высказался о результате «Сочи» в первой части сезона Российской премьер-лиги.

«Мне сейчас можно в «Сочи» главным идти, хуже ничего не будет. Если говорить о главном разочаровании, то это «Сочи». Потому что ещё недавно команда боролась за чемпионство, а сейчас занимает последнее место, унылая игра, результат», - рассказал Дьяков в интервью «РБ Спорт».

По мнению эксперта, южный клуб будет усиляться зимой в силу возможностей, выразив мнение, что «Сочи» сможет исправить ситуацию весной.

Напомним, что команда из олимпийской столицы находится на последнем месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги после 18-ти туров, набрав 11 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Виталий Дьяков Сочи

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