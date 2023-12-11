Калининградская «Балтика», что идёт в зоне вылета, заинтересовалась футболистом команды-сенсации первой части сезона РПЛ – Иброхимхалилом Юлдошевым.

По информации Legalbet, сейчас балтийцы активно следят за 22-летним защитником.

Юлдошев выступает на позиции левого защитника. Однако игровой практики у него довольно мало – всего шесть матчей в официальных турнирах и одна голевая передача.

Также футболист является игроком национальной сборной Узбекистана. Его стоимость портал Transfermarkt оценивает в 900 тыс. евро. Контракт с «горожанами» у молодого игрока действует до середины лета 2025 года.