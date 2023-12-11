Шмаров: «Спартак» может играть хорошо»

Бывший игрок московского «Спартака» Валерий Шмаров ответил на вопрос о будущем Гильермо Абаскаля на посту рулевого «красно-белых».

«Надо ли тогда менять главного тренера? Честно говоря, последняя игра с «Крыльями» очень понравилась. Почему нельзя так проводить все матчи? Это вопросы к Абаскалю. Главное, что «Спартак» может хорошо играть», — цитирует Шмарова «РБ Спорт».

Напомним, испанский специалист руководит «красно-белыми» с лета прошлого года. В нынешнем сезоне «Спартак» занимает пятое место в чемпионате России, имея в своей копилке 30 зачетных баллов.

Следующим соперником столичного коллектива в рамках РПЛ станет «Зенит». Встреча с действующим чемпионом страны состоится в марте 2024 года.