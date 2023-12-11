Шмаров: «Спартак» должен быть выше

Экс-игрок московского «Спартака» Валерий Шмаров поделился мнением о результатах «красно-белых» в первой части сезона.

«Игра у «Спартака» нестабильная. Если брать качество состава, команда должна находиться чуть выше. Хотелось бы, чтобы «Спартак» составлял конкуренцию «Краснодару» и «Зениту», — приводит слова Шмарова портал «РБ Спорт».

«Спартак» завершил 2023 год на пятой позиции в турнирной таблице российского чемпионата. В активе «красно-белых» 30 заработанных очков после 18 туров.

В первом матче РПЛ в новом году подопечные Гильермо Абаскаля встретятся на выезде с «Зенитом».