Сенников: «Дзюба играет очень полезную роль в «Локомотиве»

Бывший игрок московского «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мнением о слабой результативности форварда «железнодорожников» Артёма Дзюбы в текущем розыгрыше чемпионата России.

«Голы не всегда говорят об эффективности футболиста. Артём играет очень полезную роль в «Локомотиве». Если Дзюба забьет даже 9-10 мячей в сезоне — это для него хороший результат», — приводит слова Сенникова «РБ Спорт».

В нынешней кампании 35-летний нападающий забил четыре гола и сделал четыре ассиста в 20 матчах с учетом всех турниров.

«Локомотив» завершил первую часть сезона на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко.