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Сенников: «Дзюба играет очень полезную роль в «Локомотиве»

11 Декабря 2023 • 20:18 Комментировать

Бывший игрок московского «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мнением о слабой результативности форварда «железнодорожников» Артёма Дзюбы в текущем розыгрыше чемпионата России.

«Голы не всегда говорят об эффективности футболиста. Артём играет очень полезную роль в «Локомотиве». Если Дзюба забьет даже 9-10 мячей в сезоне — это для него хороший результат», — приводит слова Сенникова «РБ Спорт».

В нынешней кампании 35-летний нападающий забил четыре гола и сделал четыре ассиста в 20 матчах с учетом всех турниров.

«Локомотив» завершил первую часть сезона на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко.

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Локомотив Москва Артём Дзюба Дмитрий Сенников ещё теги
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