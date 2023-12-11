​«Зачем в декабре играть?» Канчельскис поддерживает систему «весна-осень»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что российские команды нескоро вернут в еврокубковые турниры. По мнению Канчельскиса, в сложившейся ситуации чемпионат России следует проводить по системе «весна-осень».

«Пока мы нигде не участвуем, надо возвращаться на систему проведения чемпионата «весна-осень». Зачем в декабре играть? Никто не знает, что холодно? У нас даже красных мячей нет – вообще смешно!» - цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

Напомним, что чемпионат России проводится по системе «осень-весна» с 2012 года. Переходным был сезон 2011/2012.

С понедельника в Российской премьер-лиге наступило зимнее межсезонье. Лидером после восемнадцати сыгранных туров является «Краснодар», который набрал 38 очков.