Кечинов оценил результаты «Спартака» на тройку

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов оценил результаты «красно-белых» по итогам первой части сезона.

«Если оценивать результаты «Спартака» в первом круге, то троечка. Команду лихорадило — могли обыграть кого угодно, могли и проиграть. Проблемы в обороне как были, так и остались», — приводит слова Кечинова «Чемпионат».

При этом эксперт отметил, что в атаке «Спартак» смотрится неплохо, регулярно проводит хорошие комбинации и забивает голы, но из-за нестабильных результатов — тройка.

На зимний перерыв подопечные Гильермо Абаскаля ушли на пятой строчке в РПЛ, сумев пополнить свою копилку на 30 очков.