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​Булыкин: «Никто не думал, что «Динамо» закончит первую половину сезона на третьем месте» эксклюзив

11 Декабря 2023 • 20:30 Комментировать

Бывший нападающий московского «Динамо» Дмитрий Булыкин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил успехи «бело-голубых» в первой части сезона.

«Перед сезоном никто не думал, что «Динамо» может закончить первую половину сезона на третьем месте. Сейчас у москвичей и «Краснодара» всё хорошо, но самое тяжёлое впереди. Зимняя пауза и второй отрывок – теперь это самое важное. Таблица ещё будет меняться, многое зависит от подготовки на сборах. Даже опытные специалисты иногда теряются во время паузы, иностранцам вообще в диковинку такой календарь», - сказал Булыкин.

От лидирующего «Краснодара» третье «Динамо» отстаёт на шесть очков.

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Евро-Футбол.Ру,
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