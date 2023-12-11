Бывший нападающий московского «Динамо» Дмитрий Булыкин в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил успехи «бело-голубых» в первой части сезона.

«Перед сезоном никто не думал, что «Динамо» может закончить первую половину сезона на третьем месте. Сейчас у москвичей и «Краснодара» всё хорошо, но самое тяжёлое впереди. Зимняя пауза и второй отрывок – теперь это самое важное. Таблица ещё будет меняться, многое зависит от подготовки на сборах. Даже опытные специалисты иногда теряются во время паузы, иностранцам вообще в диковинку такой календарь», - сказал Булыкин.

От лидирующего «Краснодара» третье «Динамо» отстаёт на шесть очков.