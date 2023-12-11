Гуренко рассказал, что нужно «Локомотиву» для борьбы за чемпионство

Бывший игрок столичного «Локомотива», а ныне футбольный тренер Сергей Гуренко рассказал, чего не хватает игрокам «железнодорожников» для того, чтобы претендовать в РПЛ на самые высокие места.

«С такой обороной это сложно. Просто им нужна стабильность сзади. Виден перекос в сторону атаки, там они играют интереснее и качественнее», - говорит Гуренко Legalbet.

Прямо сейчас команда Михаила Галактионова ушла на зимнюю паузу на четвёртой строчке Премьер-лиги с 31 баллом. Отставание от первого места – семь пунктов.

По слухам оборону «Локо» может усилить защитник «Спартака», воспитанник «железнодорожников» Георгий Джикия, который присел в глубокий запас.