​Сёмин ответил на вопрос, есть ли у «Краснодара» шансы на чемпионство

Бывший наставник «Локомотива» Юрий Сёмин ответил на вопрос, имеет ли «Краснодар» шансы на завоевание титула чемпиона России в этом сезоне.

«А как вы думаете, есть ли у них шансы, если они на первом месте? Странный вопрос. «Зенит» выигрывает несколько чемпионств подряд? И что?» - сказал Сёмин, чьи слова приводит «ВсёПроСпорт».

Сёмин отметил, что чемпионом становится та команда, которая меньше пропускает, а сейчас в «Краснодаре» работает тренер, уделяющий оборонительным действиям большое внимание.

«Краснодар» лидирует в Российской премьер-лиге после восемнадцати туров с 38 очками. Второй «Зенит» отстаёт от «быков» на два балла.