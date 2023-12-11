​Сёмин оценил работу Ивича в «Краснодаре»

Известный российский тренер Юрий Сёмин оценил работу Владимира Ивича на посту рулевого «Краснодара».

После восемнадцати сыгранных туров именно «Краснодар» является лидером Премьер-лиги России. Второй «Зенит» отстаёт от команды Владимира Ивича на два очка.

«Ивич – это тренер, мне кажется, тот, который знает, как выигрывать, а выигрывают те команды, которые хорошо играют в обороне. И Ивич на сегодняшний момент играет в обороне лучше всех», - цитирует Сёмина «ВсёПроСпорт».

В восемнадцати прошедших турах «Краснодар» пропустил 14 голов – это лучший показатель в чемпионате России.

Добавим, что сезон Российской премьер-лиги продолжится в начале марта.