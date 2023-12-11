Сёмин назвал лучшую команду и лучшего игрока сезона РПЛ

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин ответил, какую команду и какого футболиста он считает лучшими после первой части сезона.

«Лучшая команда – та, которая на первом месте. Лучший игрок – наверное, тоже из этой же команды. Это Сперцян», - слова Сёмина приводит «ВсёПроСпорт».

«Краснодар» в восемнадцати прошедших турах Премьер-лиги набрал 38 очков. Команда Владимира Ивича в турнирной таблице опережает второй «Зенит» на два зачётных балла.

23-летний Эдуард Сперцян в нынешнем чемпионате России провёл 18 матчей, в которых забил восемь голов (больше только у Матео Кассьерры – 14) и отдал четыре голевых паса.