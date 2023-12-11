​Сёмин удивил выбором лучшего тренера РПЛ

Известный тренер Юрий Сёмин удивил, когда его попросили назвать лучшего тренера нынешнего сезона. Экс-рулевой «Локомотива» сделал выбор в пользу Сергея Юрана, хотя его «Пари НН» занимает только девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги после первой части чемпионата.

«Звание лучшего тренера я бы отдал Юрану. Потому что не обладая такими возможностями, как у других команд, он держит на очень высоком уровне, и они на хорошем месте для себя», - цитирует Сёмина «ВсёПроСпорт».

Отметим, что лидером чемпионата России после восемнадцати сыгранных туров является «Краснодар», набравший 38 очков. «Зенит» идёт вторым с 36 баллами.