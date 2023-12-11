​Лепсая: «Первое место – не заслуга «Краснодара», а недоработка «Зенита»

Известный футбольный менеджер Тимур Лепсая оценил лидерство «Краснодара» в чемпионате России после восемнадцати сыгранных туров.

Как известно, на зимние каникулы «быки» ушли на первом месте в турнирной таблице, опережая второй «Зенит» на два очка (38 очков против 36).

«При всём уважении к клубу и Ивичу, хочется перефразировать железного Феликса: нынешнее первое место – это не ваша заслуга. А недоработка «Зенита», - сказал Лепсая, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс».

Стоит сказать, что в каждом из пяти предыдущих сезонов чемпионский титул Российской премьер-лиги завоёвывал «Зенит».