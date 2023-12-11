​Лепсая: «Ещё в июле написал: «Запомните! В этом сезоне «Зенит» не будет чемпионом»

Известный футбольный функционер Тимур Лепсая ответил на вопрос, кому достанется титул чемпиона России в нынешнем сезоне.

«Надеюсь, «Краснодару». Между прочим, ещё в июле я написал в «Твиттере»: «Запомните! В этом сезоне «Зенит» не будет чемпионом». Пока прогноз оправдывается», - сказал Лепсая, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс».

После восемнадцати сыгранных туров «Краснодар» располагается на вершине турнирной таблицы Российской премьер-лиги. Команда Владимира Ивича на два очка опережает второй «Зенит» (38 против 36). Питерцы выигрывали чемпионский титул в каждом из пяти предыдущих сезонов.

Сезон в РПЛ продолжится в начале марта.