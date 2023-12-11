Даниил Фомин отметился уникальным достижением сезона РПЛ

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин отметился уникальным достижением текущего сезона Российской премьер-лиги, которое никому кроме него не покорялось.

Как сообщает «Цифроскоп», динамовец стал единственным игроком в нынешнем чемпионате, который не проиграл ни одного из восьми гостевых матчей, в которых принимал участие. С ним на поле «Динамо» одержало три победы и сыграло пять раз вничью.

Напомним, что «Динамо» после последнего тура 2023 года расположилось на третьем месте турнирной таблицы РПЛ, отставание от «Краснодара», который её возглавляет – шесть очков.