Валерий Чупраков, действующий президент пермского «Амкара» оставит свой пост. Об этом в своём телеграм-канале пишет журналист Сергей Ильёв.

По его информации, завтра Чупракова вызовут к вице-губернатору края, а уже на визите объявят о завершении сотрудничества с функционером.

Напомним, что «Амкар» с имеющимся неплохим бюджетом для уровня Второй лиги не только не вышел из дивизиона «серебро» в дивизион «золото» лиги А, но и вылетел во Вторую лигу Б, заняв восьмое место из 10 в «серебряном» дивизионе. Возглавлял «Амкар» с весны 2023 года бывший защитник «красно-чёрных» Иван Черенчиков.