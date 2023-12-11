Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Чупраков оставит пост президента «Амкара» слухи

11 Декабря 2023 • 19:06 Комментировать

Валерий Чупраков, действующий президент пермского «Амкара» оставит свой пост. Об этом в своём телеграм-канале пишет журналист Сергей Ильёв.

По его информации, завтра Чупракова вызовут к вице-губернатору края, а уже на визите объявят о завершении сотрудничества с функционером.

Напомним, что «Амкар» с имеющимся неплохим бюджетом для уровня Второй лиги не только не вышел из дивизиона «серебро» в дивизион «золото» лиги А, но и вылетел во Вторую лигу Б, заняв восьмое место из 10 в «серебряном» дивизионе. Возглавлял «Амкар» с весны 2023 года бывший защитник «красно-чёрных» Иван Черенчиков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Амкар Валерий Чупраков
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 11 Декабря
20:18 · Россия. Премьер-лига
Сенников: «Дзюба играет очень полезную роль в «Локомотиве»
20:16 · Россия. Премьер-лига
​«Зачем в декабре играть?» Канчельскис поддерживает систему «весна-осень»
20:12 · Россия. Мелбет-Первая лига
Ярославский «Шинник» связывался с Черевченко
20:07 · Россия. Премьер-лига
Кечинов оценил результаты «Спартака» на тройку
19:59 · Россия. Премьер-лига
Гуренко рассказал, что нужно «Локомотиву» для борьбы за чемпионство
19:58 · Россия. Премьер-лига
​Сёмин ответил на вопрос, есть ли у «Краснодара» шансы на чемпионство
19:52 · Россия. Премьер-лига
​Сёмин оценил работу Ивича в «Краснодаре»
19:41 · Россия. Мелбет-Первая лига
Газизов: «Никто в Первой лиге не вышел на чемпионский график»
19:35 · Россия. Премьер-лига
Сёмин назвал лучшую команду и лучшего игрока сезона РПЛ
19:31 · Россия. Премьер-лига
​Сёмин удивил выбором лучшего тренера РПЛ
19:25 · Россия. Премьер-лига
​Лепсая: «Первое место – не заслуга «Краснодара», а недоработка «Зенита»
19:20 · Россия. Премьер-лига
​Лепсая: «Ещё в июле написал: «Запомните! В этом сезоне «Зенит» не будет чемпионом»
19:13 · Россия. Премьер-лига
Шишкин объяснил, почему отсутствие Абаскаля на игре с «Крыльями Советов» не повлияло на «Спартак»
19:12 · Кубок России
​Обляков сыграет в Матче звёзд Кубка России, Акинфеев поучаствует в активностях
19:11 · Россия. Премьер-лига
Даниил Фомин отметился уникальным достижением сезона РПЛ
Все новости
Рекомендуем