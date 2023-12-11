Футбольный клуб «Уфа», что выступает во Второй лиге, объявил в своих соцсетях о расставании с гендиректором клуба Александром Егоровым. Ранее о таком развитии событий сообщали неофициальные источники в виде журналистов и спортивных порталов, но теперь этот факт официально подтвердился.

«Совет учредителей ФК «Уфа» и генеральный директор Александр Егоров по обоюдному соглашению сторон расторгли трудовой контракт. Клуб благодарит Александра Анатольевича за проделанную работу и желает удачи в дальнейшем», - пишут соцсети уфимцев.

Егоров возглавил «Уфу» лишь в июне 2023 года.