Шишкин поблагодарил Осинькина за хорошую игру «Крыльев Советов»

Бывший игрок «Крыльев Советов» Роман Шишкин оценил работу Игоря Осинькина на посту главного тренера самарского коллектива.

«Большая благодарность Осинькину и его штабу, который пытается ставить хороший футбол, несмотря на то, что игроки из команды постоянно уходят. Я за эту команду тоже переживаю», — цитирует Шишкина «РБ Спорт».

Экс-футболист признался, что ему приятно видеть «Крылья Советов» в верхней части турнирной таблицы.

Напомним, в концовке прошлого сезона самарцы вели борьбу за выживание и лишь в последнем туре смогли спастись от стыковых матчей. После 18 игр нынешнего розыгрыша РПЛ «Крылья Советов» располагаются на шестой строчке, имея в активе 29 очков.