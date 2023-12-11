Кобелев: «Потенциал Бителло виден невооружённым глазом»

Бразильский универсальный полузащитник Бителло пополнил московское «Динамо» в минувшее трансферное окно, перейдя из «Гремио». И уже можно сказать, стал одним из самых ярких игроков «бело-голубых».

Бывший наставник динамовцев Андрей Кобелев оценил адаптацию легионера в новой команде.

«Сейчас можно сказать, что он достаточно неплохо влился в коллектив. Я вижу его потенциал невооружённым глазом и очень жду, что он будет только прибавлять в последствии, адаптируясь к команде и к стране в целом», - размышляет Кобелев для Legalbet.

В активе Бителло в этом сезоне 15 официальных матчей за московский клуб, в них он отличился пятью голами и двумя голевыми передачами. Полузащитнику 23 года.