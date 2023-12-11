Шишкин: «Спартак» был бы в двойке, если бы не допускал обидные потери очков

Экс-футболист московского «Спартака» Роман Шишкин поделился мнением о результатах «красно-белых» в текущем сезоне РПЛ.

«На паузу «красно-белые» уходят в хорошем настроении. В перерыве сделают выводы и проведут работу над поиском стабильности. Потому что сейчас «Спартак» может проиграть любому и обыграть любого соперника», — приводит слова Шишкина «РБ Спорт».

Как считает эксперт, если бы «Спартак» не допускал обидные потери очков, как это было в матче с «Факелом», то находился бы на втором месте в чемпионате России.

После 18 туров подопечные Гильермо Абаскаля занимают пятое место в РПЛ, сумев набрать 30 очков. Отставание столичного клуба от призовой третьей позиции составляет два зачетных балла.