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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шишкин: «Спартак» был бы в двойке, если бы не допускал обидные потери очков

11 Декабря 2023 • 18:43 Комментировать

Экс-футболист московского «Спартака» Роман Шишкин поделился мнением о результатах «красно-белых» в текущем сезоне РПЛ.

«На паузу «красно-белые» уходят в хорошем настроении. В перерыве сделают выводы и проведут работу над поиском стабильности. Потому что сейчас «Спартак» может проиграть любому и обыграть любого соперника», — приводит слова Шишкина «РБ Спорт».

Как считает эксперт, если бы «Спартак» не допускал обидные потери очков, как это было в матче с «Факелом», то находился бы на втором месте в чемпионате России.

После 18 туров подопечные Гильермо Абаскаля занимают пятое место в РПЛ, сумев набрать 30 очков. Отставание столичного клуба от призовой третьей позиции составляет два зачетных балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Роман Шишкин
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