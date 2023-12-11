​Защитник «Урала» Итало: «Сейчас учу не русский, а английский язык»

Бразильский защитник Итало, который с лета выступает за «Урал», пока что не изучает русский язык.

«Сейчас не изучаю русский язык, пока сфокусирован на своём английском. Как достигну хорошего уровня на этом языке, только тогда приступлю к изучению русского, потому что ваш язык ещё сложнее», - цитирует Итало Sport24.

На зимние каникулы «Урал» ушёл на 12-й позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Итало провёл за команду из Екатеринбурга в чемпионате России 13 матчей. В них бразилец не отмечался результативными действиями.

В начале марта в первом официальном матче 2024 года «Урал» будет играть против «Ахмата» на выезде.