Канчельскис предположил, в каком году Россия вернётся в еврокубки

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис ответил на вопрос о том, когда российские клубы допустят до участия в еврокубках.

«Думаю, через десять лет с нас снимут дисквалификацию — получается, в 2034 году будем играть. Точно не раньше», — заявил Канчельскис порталу «РБ Спорт».

По мнению эксперта, сейчас мы являемся заложниками ситуации, поэтому нам ничего не остается делать.

Последний раз российские клубы выступали в европейских соревнованиях в сезоне 2021/22.

Стоит сказать, что от участия в соревнованиях отстранены не только команды, но и национальные сборные всех возрастов.