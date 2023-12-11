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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Канчельскис предположил, в каком году Россия вернётся в еврокубки

11 Декабря 2023 • 18:33 Комментировать (2)

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис ответил на вопрос о том, когда российские клубы допустят до участия в еврокубках.

«Думаю, через десять лет с нас снимут дисквалификацию — получается, в 2034 году будем играть. Точно не раньше», — заявил Канчельскис порталу «РБ Спорт».

По мнению эксперта, сейчас мы являемся заложниками ситуации, поэтому нам ничего не остается делать.

Последний раз российские клубы выступали в европейских соревнованиях в сезоне 2021/22.

Стоит сказать, что от участия в соревнованиях отстранены не только команды, но и национальные сборные всех возрастов.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Канчельскис
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Комментарии (2)
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Promt Roman
11 Декабря 2023 в 19:03
Эт если вместо европ не расцветут всякие дикие папуасии за это время.
Cruyff
11 Декабря 2023 в 18:42
этот астролог уже достал блин
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