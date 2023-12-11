Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Алексей Попов назвал самую скучную команду РПЛ

11 Декабря 2023 • 18:30 Комментировать
Балтика
0:1
Рубин

Бывший капитан пермского «Амкара» и защитник казанского «Рубина» Алексей Попов назвал самую скучную команду первой части сезона Российской премьер-лиги. И располагается она в турнирной таблице отнюдь не так низко, как можно было подумать.

«Это «Рубин». Играет в самый скучный и никому неинтересный футбол. Команды с 13 по 16 места также скучно выступают», - рассуждает Попов для Legalbet.

Попов добавил, что «Рубин» не доминировал ни в одной из своих игр – даже в играх с аутсайдерами лиги.

Напомним, что «Рубин» после 18 туров РПЛ занимает седьмое место, у команды в активе 28 набранных очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рубин Алексей Попов

Новости по матчу

Сегодня, 11 Декабря
15:51
Алексей Попов оценил результаты «Рубина»
10 Декабря
22:15
Рахимов: «По организации игры команда, конечно же, сделала хороший шаг вперёд»
22:06
Игнашевич: «Сделаем все от себя зависящее на сборах»
22:04
«Рубин» и «Зенит» - лучшие команды РПЛ по очкам в последние восемь туров
21:59
Бистрович: «Мы пропустили много простых мячей»
21:53
Даку: «Знал, что в тот момент такая передача последует»
21:43
«Сочи» и «Балтика» завершили первую часть сезона РПЛ в зоне вылета
21:39
«Балтика» после поражения от «Рубина» уходит на зимовку в зоне вылета
19:58
«Рубин» быстро забил после ошибки обороны «Балтики»
19:15
«Балтика» - «Рубин»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
18:49
«Балтика» и «Рубин» огласили стартовые составы
11:10
Тихонов считает, что в матче «Балтики» и «Рубина» много голов забито не будет
02:11
Балтика - Рубин: где смотреть прямую трансляцию онлайн
09 Декабря
16:50
​Рискованная ставка и прогноз на матч Балтика — Рубин чемпионата России — 10 декабря 2023
01:29
Прогноз и ставка на точный счёт на матч Балтика — Рубин РПЛ — 10 декабря 2023
08 Декабря
12:03
Журналист Бабичев: «Сейчас о Слуцком говорят намного больше, чем когда он был в спорте»
07 Декабря
17:51
​КДК пока не вынес решение по ситуации с формой «Рубина»
13:30
Олег Иванов — о Дзагоеве: «Алан уже реально устал»
10:44
Равиль Измайлов высказался о своём возможном назначении на пост гендиректора «Балтики»
00:13
​Актуальная ставка и прогноз на матч Балтика – Рубин чемпионата России 10 декабря 2023
05 Декабря
16:57
Форвард «Рубина» Фамейе: Слуцкий — фантастический тренер, у него особый стиль
14:35
Иванов рассказал, за счёт чего преобразился «Рубин»
11:18
Олег Иванов: «Меня не устраивает игровое время в «Рубине»
10:51
Кабутов: «Мы могли быть выше в таблице, и игра с «Динамо» это показала»
10:15
​Стало известно, какие матчи РПЛ ближайшего тура покажет «Матч ТВ» в прямом эфире
10:09
Олег Иванов заявил, что после завершения карьеры может стать таксистом или дальнобойщиком
03 Декабря
16:47
​Весь 18-й тур РПЛ могут перенести 1
Показать ещё
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 11 Декабря
20:12 · Россия. Мелбет-Первая лига
Ярославский «Шинник» связывался с Черевченко
20:07 · Россия. Премьер-лига
Кечинов оценил результаты «Спартака» на тройку
19:59 · Россия. Премьер-лига
Гуренко рассказал, что нужно «Локомотиву» для борьбы за чемпионство
19:58 · Россия. Премьер-лига
​Сёмин ответил на вопрос, есть ли у «Краснодара» шансы на чемпионство
19:52 · Россия. Премьер-лига
​Сёмин оценил работу Ивича в «Краснодаре»
19:41 · Россия. Мелбет-Первая лига
Газизов: «Никто в Первой лиге не вышел на чемпионский график»
19:35 · Россия. Премьер-лига
Сёмин назвал лучшую команду и лучшего игрока сезона РПЛ
19:31 · Россия. Премьер-лига
​Сёмин удивил выбором лучшего тренера РПЛ
19:25 · Россия. Премьер-лига
​Лепсая: «Первое место – не заслуга «Краснодара», а недоработка «Зенита»
19:20 · Россия. Премьер-лига
​Лепсая: «Ещё в июле написал: «Запомните! В этом сезоне «Зенит» не будет чемпионом»
19:13 · Россия. Премьер-лига
Шишкин объяснил, почему отсутствие Абаскаля на игре с «Крыльями Советов» не повлияло на «Спартак»
19:12 · Кубок России
​Обляков сыграет в Матче звёзд Кубка России, Акинфеев поучаствует в активностях
19:11 · Россия. Премьер-лига
Даниил Фомин отметился уникальным достижением сезона РПЛ
19:06 · Россия. Премьер-лига
Чупраков оставит пост президента «Амкара» слухи
19:02 · Россия. Премьер-лига
«Уфа» попрощалась с экс-гендиректором Егоровым в соцсетях официально
Все новости
Рекомендуем