Алексей Попов назвал самую скучную команду РПЛ

Бывший капитан пермского «Амкара» и защитник казанского «Рубина» Алексей Попов назвал самую скучную команду первой части сезона Российской премьер-лиги. И располагается она в турнирной таблице отнюдь не так низко, как можно было подумать.

«Это «Рубин». Играет в самый скучный и никому неинтересный футбол. Команды с 13 по 16 места также скучно выступают», - рассуждает Попов для Legalbet.

Попов добавил, что «Рубин» не доминировал ни в одной из своих игр – даже в играх с аутсайдерами лиги.

Напомним, что «Рубин» после 18 туров РПЛ занимает седьмое место, у команды в активе 28 набранных очков.