​Итало: «Футбольная столица России – в Екатеринбурге»

Защитник «Урала» Итало ответил на вопрос, где в России находится футбольная столица – в Москве или в Санкт-Петербурге.

«Нет, футбольная столица в Екатеринбурге, ха-ха!» - сказал Итало, чьи слова приводит Sport24.

После летнего трансфера Итало провёл за «Урал» 17 матчей в чемпионате и Кубке России. В них бразильский защитник не отмечался результативными действиями.

На текущий момент «Урал» располагается на 12-й позиции в турнирной таблице чемпионата России. В восемнадцати прошедших турах Премьер-лиги команда Виктора Ганчаренко смогла раздобыть девятнадцать зачётных баллов.