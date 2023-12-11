Титов объяснил, почему «Спартак» неудачно играет на выезде

Экс-полузащитник московского «Спартака» Егор Титов высказался об убедительной игре «красно-белых» на своём поле.

«Спартак» становится домашней командой. На своем поле проиграли только «Зениту», а почти все остальные матчи выиграли. Зато на выезде — большие проблемы», — цитирует Титова «Чемпионат».

Эксперт считает, что причиной неудачной игры «Спартака» на выезде является хороший настрой принимающих команд. Плюс ко всему болельщики очень поддерживают свои клубы, а «красно-белым» не всегда хватает характера сопротивляться, отметил Титов.

В текущем сезоне РПЛ «Спартак» провел дома десять матчей, в которых одержал семь побед, два раза сыграл вничью и потерпел одно поражение. Что касается выездных встреч, то таких у команды Гильермо Абаскаля было восемь. В этих играх «Спартак» победил лишь дважды, один поединок завершился вничью, а в остальные матчей команда проиграла.