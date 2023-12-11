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Терёхин: «После зимней паузы «Динамо» включится в борьбу за чемпионство» эксклюзив

11 Декабря 2023 • 18:23 Комментировать

Бывший футболист «Динамо» Олег Терёхин в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал ничейный результат в матче между «Факелом» и «Динамо».

«Я предполагал, что в этом матче вообще не будет голов. Что касается игры, то что можно на таком поле придумать? Пенальти поставили... ну такой пенальти, конечно. Погодные условия внесли свои коррективы в этот матч, это однозначно. Обороняться-то проще при таких условиях. На таких полях как раз надо биться, по-другому очков не набрать. «Факел» молодцы.

После прихода Ташуева «Факел» очень преобразился. Они сейчас хорошо играют и набирают очки. Приход Ташуева - это хорошее событие для «Факела» получилось. Всё-таки при Евсееве был совсем другой футбол. А «Динамо» тоже сейчас молодцы. Я думаю, что после зимней паузы команда включится в борьбу за чемпионство. Навязать борьбу «Краснодару» и «Зениту» должны постараться. Жалко, что тут потеряли очки, но с «Факелом» играть очень сложно. Ещё хочу отметить, что ни у кого нет такой поддержки от фанатов, как у «Факела». Воронежцы молодцы, конечно», - сказал Терёхин.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Олег Терёхин
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