Бывший нападающий московского «Динамо» Игорь Колыванов в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил успехи «бело-голубых» в первой части сезона.

«Команда яркая, с хорошим подбором футболистов. Понятно, что с приходом главного тренера тактический рисунок поменялся, стиль – тоже. В любом случае есть игроки, которые способны решать поставленные задачи. В начале сезона ребят немного лихорадило, но по ходу чемпионата футбол стабилизировался. Конец первого круга прошёл отлично. Парни составляют конкуренцию «Краснодару» и «Зениту», интрига точно не умерла. «Локомотив» тоже подтянулся и борется за самые высокие места. Но всё равно «Динамо» удивит, если займёт первое место. Как и «Краснодар», - сказал Колыванов.

После 18 туров «Динамо» занимает в турнирной таблице РПЛ третье место. От лидирующего «Краснодара» команда Марцела Лички отстаёт на шесть очков.