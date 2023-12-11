Оганесян: «Оренбург» занимает не то место, на котором мы хотели бы быть»

Форвард «Оренбурга» Степан Оганесян подвёл итоги первой половины сезона РПЛ для его команды.

«Мне сложно описать эмоции, но мы занимаем не то место, на котором хотели бы быть. Нам есть над чем работать, постараемся исправить ситуацию уже в следующем году», - говорит Оганесян порталу «РБ Спорт», добавляя, что в команде первой частью сезона недовольны.

Напомним, что в 18 туре оренбуржцы разошлись миром с «Сочи» в гостях и остались на зимнюю паузу в зоне стыковых матчей на 14-м месте турнирной таблицы Премьер-лиги. В активе команды – 15 набранных очков. В последний раз уральский клуб побеждал в рамках лиги аж 30 сентября – в игре против «Зенита». Возглавляет оренбургский клуб испанский тренер Давид Деограсия.