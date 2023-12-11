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​Чернов высказался об ужине с руководством «Спартака»

11 Декабря 2023 • 17:57 Комментировать

Футболист «Спартака» Никита Чернов дал комментарий по поводу состоявшегося ужина команды с руководителями клуба.

«Такие ужины есть во всех командах. Был мини-корпоратив, собрались футболисты, персонал и все руководители клуба. Посидели, посмеялись, поиграли в квиз. Была хорошая, позитивная атмосфера. Всё было по-доброму!» - цитирует Чернова «Спорт-Экспресс».

В сезоне 2023/2024 Никита Чернов провёл за «Спартак» 13 матчей. В них защитник отметился одной результативной передачей на партнёра.

После восемнадцати туров «Спартак» располагается на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата России. От «Краснодара», находящегося на вершине, команда Гильермо Абаскаля отстаёт на шесть зачётных баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Никита Чернов
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