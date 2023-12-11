​«Оренбург» ищет замену Вере – Андреев

Полузащитник Лукас Вера близок к переходу из «Оренбурга» в «Локомотив». В оренбургском клубе уже подыскивают футболиста, который заменил бы аргентинца. Об этом рассказал Дмитрий Андреев, работающий на должности спортивного директора.

«Мы ищем замену Лукасу Вере. В ситуации с его уходом от нас ничего не зависит. Если аргентинец уйдёт, то у «Оренбурга» уже есть готовые варианты, если останется – вообще замечательно», - цитирует Андреева Sport24.

Андреев отметил, что не может называть конкретные фамилии футболистов, которых рассматривает «Оренбург» в качестве кандидатов. При этом функционер отметил, что речь идёт об игроках из латинской Америки.

После первой части сезона «Оренбург» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.