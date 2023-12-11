Лидер РПЛ выйдет из отпуска 18 января

Вчерашним воскресным вечером «Краснодар» одержал эффектную победу над столичным ЦСКА дома – 1:0, судьбу встречи решил гол Никиты Кривцова. А сегодня клубная пресс-служба рассказала о планах «быков» по выходу из отпуска.

Так, вернётся к тренировкам основной состав команды 18 января. Зимние тренировочные сборы «быки» проведут в ОАЭ. Первый сбор пройдёт в Дубае с 21 января по 8 февраля, а второй – в соседнем эмирате Абу-Даби с 11 по 23 февраля.

Напомним, что «Краснодар» завершил первую часть сезона на первом месте турнирной таблицы с 38 очками. Отрыв от «Зенита» со второго места составляет два балла.