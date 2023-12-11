Титов: «Если футболист яркий, ты его сразу запоминаешь, а Медина мне совершенно не запомнился»

Легенда московского «Спартака» Егор Титов поделился комментарием об игре парагвайского футболиста «красно-белых» Хесуса Медины.

«Медина не сильнее русских футболистов, которые есть в «Спартаке». Я сейчас даже не вспомню, где он играл в ЦСКА. Если футболист яркий, ты его сразу запоминаешь. А Медина мне совершенно не запомнился», — приводит слова Титова «Чемпионат».

26-летний игрок перебрался из ЦСКА в «Спартак» минувшим летом. В составе «красно-белых» Медина провел 18 матчей во всех турнирах, в которых смог забить мяча. Помимо этого, на счету игрока два голевых паса.

Напомним, «Спартак» ушел на зимний перерыв, находясь на пятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Отставание команды Гильермо Абаскаля от лидирующей тройки составляет всего два балла.