«Жирона» идёт по стопам «Вероны»: самые неожиданные чемпионские титулы в футболе (Часть 1)

«Жирона» обыграла «Барселону» и возглавляет испанскую Ла Лигу. До конца чемпионата ещё половина сезона, но шанс завоевать чемпионский титул и сотворить невероятную сенсацию возможен. В жизни всегда есть место сказке. Особенно в неё хочется верить в канун Нового года. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о самых неожиданных чемпионских титулах, которые завоёвывали футбольные клубы.

Пять самых неожиданных чемпионских титулов

Пятёрка самых неожиданных чемпионских титулов по версии авторитетного издания FourFourTwo выглядит следующим образом:

«Верона» (Италия, сезон-1984/1985)

«Лестер» (Англия, сезон-2014/2015)

«Монпелье» (Франция, сезон-2011/2012)

«Кайзерслаутерн» (Германия, сезон-1997/1998)

«Боавишта» (Португалия, сезон-2000/2001)

В списке из тридцати двух неожиданных чемпионских титулов нашлось место и коллективу из России. «Алания» расположилась на пятнадцатой строчке.

Любопытно, что в первой десятке представлены только клубы Европы. Лучший результат у команды из внеевропейской части планеты – 12-я позиция. Аргентинский «Банфилд» в сезоне-2009 сумел неожиданно для всех опередить «Ньюэллс Олд Бойз», «Боку Хуниорс» и «Ривер Плейт» и впервые стать чемпионом Аргентины. Для клуба со 127-летней историей этот успех пока что остаётся единственным.

Кроме аргентинского «Банфилда», из стран Южной Америки в списке оказались уругвайский «Роча» (чемпион страны сезона-2005/2006), колумбийский «Депортиво Перейра» (чемпион страны 2022 года), бразильский «Атлетико Паранаэнсе» (чемпион страны 2001 года). Все клубы ни до, ни после больше никогда не становились обладателями высших наград внутри страны.

Реклама

«Лестер» не первый

Бесспорно, главная сенсация последнего десятилетия – это победа английского «Лестера» в АПЛ сезона-2014/2015. Толстосумы в виде «Челси» и «Манчестер Сити» оказались не у дел. Клаудио Раньери сумел создать боеспособный коллектив, который заставил Гарри Линекера вести передачу в одних трусах. Столь невероятным было чувство возможного чемпионства «лисиц»!

Однако лидером рейтинга считается «Верона» образца сезона-1984/1985. Подопечные Освальдо Баньоли на четыре очка опередили «Торино», который завершил сезон на второй строчке. Следом расположились «Интер», «Сампдория», «Милан» и «Ювентус». Всего два поражения за весь сезон при 15 победах позволили «Вероне» обогнать Марадону, Платини и других звёзд итальянского футбола того времени, чтобы сотворить единственный и неповторимый успех в своей истории.

Шесть неожиданных чемпионов в Англии

Рекордсмены рейтинга, конечно же, англичане. Шесть различных клубов неожиданно для многих выигрывали титул чемпионата Англии. Кроме уже отмеченного «Лестера» ими были: «Дерби Каунти» (сезон-1974/1975, 13-я строчка рейтинга), «Ноттингем Форест» (сезон-1977/1978, 17-я строчка рейтинга), «Блэкберн Роверс» (сезон-1994/1995, 20-я строчка рейтинга), «Лидс» (сезон-1991/1992, 24-я строчка рейтинга), «Астон Вилла» (сезон-1981/1982, 31-я строчка рейтинга).

«Алания» готовится к возвращению в РПЛ

В сезоне 1995 года Валерий Газзаев сумел создать во Владикавказе боеспособный коллектив. Причина – мощные финансовые вливания, которые поступали в бюджет Северной Осетии от продажи дешёвого американского спирта «Роял». Водочный бизнес расцветал настолько, что бюджетная водка из республики разошлась по всей России. К тому же первый президент Северной Осетии Асхарбек Галазов очень любил футбол, поэтому не скупился ради достижения цели – получения «Аланией» чемпионского титула. История могла повториться в 1996-м, но в «Золотом матче» «Алания» проиграла московскому «Спартаку», а дальше – смена президента республики и ограничение в ресурсах. В двух последних сезонах «Алания» не получала права на борьбу в повышении в классе по причине несоответствия стадиона требованиям РПЛ. В текущем сезоне Владикавказ жаждет вернуться в элиту нашего футбола.

Распределение неожиданно завоёванных чемпионских титулов по странам

Страна Количество неожиданных чемпионских титулов Англия 6 Италия, Франция, Испания, Турция 3 (у каждой страны) Германия, Нидерланды 2 (у каждой страны) Португалия, Греция, Россия, Хорватия, Аргентина, Уругвай, Бельгия, Колумбия, Бразилия, Мексика 1 (у каждой страны)

Константин Лицин