Чернов назвал самый яркий матч «Спартака» в уходящем году

Центральный защитник столичного «Спартака» Никита Чернов назвал самый яркий матч в исполнении его команды в 2023 календарном году.

«Выделить трудно… Назову игру с «Пари НН» в Кубке России. Было много голов, мы сначала выигрывали, потом проигрывали, потом вытащили матч в концовке», - вспоминает Чернов для «Спорт-Экспресса».

Напомним, что в той игре, что прошла 8 августа, «Спартак» завершил первый тайм со счётом 3:1 в свою пользу. Но во второй половине игры москвичи трижды пропустили и на табло горел счёт 3:4. Однако благодаря голам ближе к концу встречи «красно-белые» добыли победу над оппонентами из Нижнего Новгорода.

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