Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил успехи «Динамо» в первой части сезона.

«Я считаю, что «Динамо» показывает хороший результат. Руководство клуба сделало очень много, чтобы команда росла. Пришли Бителло и Чавес, вернули Бальбуэна. Состав стал конкурентоспособным. Если плохих игроков будет тренировать Иисус Христос, ничего не получится. Вклад Лички в успех команды большой. Он стабилизировал состав. Сам по себе он гранит, это чувствуется. Команда заиграла в умный футбол. Но ребятам пока не хватает скамейки и характера. С моей точки зрения эти компоненты надо усилить», - сказал Колосков.

После восемнадцати туров чемпионата России «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице.