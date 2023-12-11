​Личка высказался о травмированных игроках «Динамо»

Наставник «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос, восстановятся ли травмированные футболисты к началу первого зимнего сбора команды.

«Диего Лаксальт – да. Муми тоже, но он ещё поедет играть за сборную Камеруна на Кубок Африки, а Николас Маричаль – за олимпийскую сборную Уругвая на отборочный турнир», - сказал Личка, чьи слова приведены на сайте «Динамо».

Личка добавил, что Кутицкий и Майстрович на первом сборе будут работать по индивидуальной программе.

На зимние каникулы «Динамо» ушло на третьей позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. От лидирующего «Краснодара» команда Марцела Лички отстаёт на шесть очков.