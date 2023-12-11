Ветеран «Зенита» Константин Лепёхин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением об итогах чемпионата, который ушёл на зимнюю паузу.

- Как прокомментируете турнирную таблицу после первой части чемпионата?

- Для меня неожиданность то, что «Краснодар» находится на первом месте, а «Зенит» оказался на второй строчке. Других неожиданностей нет, все так, как и прогнозировалось.

- Если смотреть глобально, ожидали такой борьбы за первое место в этом чемпионате?

- Ожидал, как и всегда. Так интереснее наблюдать за РПЛ. Впервые за пять лет мы видим такую ситуацию. Это только плюс для всех болельщиков, кроме питерских. Но для меня фаворитом все равно остается «Зенит».

- Почему? Никто не ждал от «Краснодара», что он сможет стать зимним чемпионом. Может быть, и весной у команды все получится?

- Я не исключаю этого, просто вероятность того, что чемпионом станет «Зенит», выше, чем вероятность чемпионства «Краснодара». А так, есть и вероятность победы «Динамо» и ЦСКА. «Спартак» может резко прибавить и выиграть все оставшиеся матчи. Но у питерцев все равно шансы выше.

- Сколько процентов дали бы на чемпионство «Зенита»?

- 70%. Тем более, отрыв от первого места всего два очка. Все будет зависеть от того, как пройдет зимнее трансферное окно: кто покинет два первых клуба, кто придет. Если все останется как есть сейчас, то «Зенит» станет чемпионом.

- Но ведь команда Семака находится в непривычной для себя ситуации. Не дрогнет?

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- Мне кажется, Семаку самому интересно на это посмотреть и узнать, как поведут себя те или иные футболисты в такой сложной ситуации. Может быть что угодно, но у питерцев есть внутренний задел, чтобы прибавить. Можно попробовать использовать ротацию, перестановки, схему поменять. А вот в «Краснодаре» вариативность отсутствует. Южанам надо усиливаться зимой, чтобы успешно продолжать борьбу за золото.

- «Краснодар» в первой части сезона задействовал 23 футболиста. Это едва ли не минимальный показатель среди всех клубов РПЛ. Если это принесло промежуточное первое место, может, это не такой уж и минус?

- Конечно. Когда есть обойма, а 23 игрока - это не 12, то это может дать результат. Это психологически сказывается на ребятах. Они понимают, что кроме них некому играть. В то же время нет давления от борьбы за место в составе. Тут все зависит от каждого человека.

- «Быки» готовы к чемпионству?

- «Краснодар» показывает, что бороться за чемпионство он готов. И вчерашний матч с ЦСКА это тоже показал. Уже не в первом матче южане вырывают победу на последних минутах игры. Значит, команда мотивирована на эту задачу. Что уже немаловажно.

- «Динамо», например, мотивировано на чемпионство?

- Думаю, тоже. Его швыряло, не хватало стабильности, но команда крепкая, тренер квалифицированный. «Динамо», бывало, сильно лихорадило, но этому периоду пора закончиться.

- Кто понравился больше по первой части сезон?

- «Крылья Советов», хоть сейчас они набирают не так много очков. Но это зрелищная команда с яркими футболистами, которая пытается играть в современный футбол. Может, из-за этого она и теряла очки. «Факел» можно отметить. Он был мотивирован, набирал очки в борьбе, превозмогая себя. Часто проявлял характер. Мне всегда нравились такие команды. Они знают, что умеют, а в чем есть недостатки, и объективно оценивают свои возможности. С такими соперниками играть тяжело. В футболе важно правильно оценивать себя и свои возможности.

Елена Григорьевская