​Личка рассказал, когда «Динамо» играло почти идеально

Рулевой московского «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос, в каком из матчей первой части сезона игра команды была близка к идеальной с точки зрения того, что хочет специалист видеть в исполнении своих подопечных.

«Отмечу кубковый матч с «Зенитом», когда мы выиграли 1:0, и первый тайм домашней встречи с «Оренбургом», - слова Лички приведены на официальном сайте «Динамо».

Напомним, что «Динамо» обыграло «Зенит» в первом кубковом четвертьфинале верхней части турнирной сетки в конце ноября. Автором единственного гола стал Фёдор Смолов. Ответный поединок команды проведут в середине марта в Санкт-Петербурге.