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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Ахмате» заявили, что рассчитывают на тренера Ромащенко

11 Декабря 2023 • 16:33 Комментировать
Ахмат
0:0
Ростов

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев высказался о возможной отставке главного тренера команды Мирослава Ромащенко.

Газзаев опроверг слухи о вероятном уходе Ромащенко, отметив, что нынешний наставник готовит команду к весенней части сезона и вместе с руководством клуба активно работает над усилением состава.

«Мы рассчитываем на наш тренерский штаб во главе с Мирославом Ромащенко. Вопрос по этому на сегодняшний день ни в каком формате не стоит», — приводит слова Газзаева Sport24.

В 18 турах РПЛ «Ахмат» набрал 17 очков и расположился на 13-м месте в турнирной таблице. Первым соперником грозненской команды по весенней части сезона станет «Урал».

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Евро-Футбол.Ру,
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