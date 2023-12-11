В «Ахмате» заявили, что рассчитывают на тренера Ромащенко

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев высказался о возможной отставке главного тренера команды Мирослава Ромащенко.

Газзаев опроверг слухи о вероятном уходе Ромащенко, отметив, что нынешний наставник готовит команду к весенней части сезона и вместе с руководством клуба активно работает над усилением состава.

«Мы рассчитываем на наш тренерский штаб во главе с Мирославом Ромащенко. Вопрос по этому на сегодняшний день ни в каком формате не стоит», — приводит слова Газзаева Sport24.

В 18 турах РПЛ «Ахмат» набрал 17 очков и расположился на 13-м месте в турнирной таблице. Первым соперником грозненской команды по весенней части сезона станет «Урал».