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Отпуск не за горами: Кто на Алтай, кто в Дубай

11 Декабря 2023 • 16:24 Комментировать

Декабрь для большинства россиян не считается отпускной порой. Всё же зима и окончание года. Пора подводить итоги. У футболистов с 2011 года декабрь промежуточная пора, и можно найти время для отдыха. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о том, где проводят свой отпуск известные российские игроки и футболисты чемпионата России.

Из Сочи в Майами

Иностранцы едут домой или вместе с семьей проводят время в экзотических местах. Так, лидер футбольного клуба «Сочи» Кристиан Нобоа хоть и проводит круглый год в курортном центре России, тем не менее любит проводить недолгий отпуск в городе, где круглый год лето – в Майами.

Соболев – на Мальдивы, а затем в Дубай

На островное государство в Южной Азии площадью всего 298 квадратных километров отправится нападающий столичного «Спартака» Александр Соболев. После Мальдивов форвард «красно-белых» отправится в Дубай. Стоит надеяться, что россиянин будет во всеоружии готов к принципиальному поединку с «Зенитом». Именно с клубом из Питера для команды братьев Старостиных начнется официальная вторая часть сезона-2023/2024 в марте следующего года.

Луганск и Приэльбрусье

А вот наставник «Пари НН», тренер-спасатель Сергей Юран после заключительной игры первой части сезона на «Газпром-арене» отправится к могилам родителей в родной Луганск. Там живет и его родной брат. Не будет обделена вниманием и страсть Юрана – охота. Новый год экс-игрок киевского «Динамо» и «Спартака» встретит в Приэльбрусье с семьей.

Алтай нам ближе

Александр Головин, уже шестой сезон защищающий цвета клуба из курортного центра Европы – Монако, также предпочитает возвращаться в родные пенаты. Свой родной город Калтан, что в Кемеровской области, он, конечно, посещает, но основную часть времени в период нахождения в России проводит на Алтае. Солнца и моря лучшему российскому игроку с избытком хватает в игровой период в Лиге 1.

В декабре море холодное

Начало зимы не самое лучшее время для посещения пляжа, во всяком случае в российских широтах. Поэтому российские футболисты предпочитают в этот период посетить туристические «мекки» как Старого, так и Нового Света. Вот и лучший бомбардир ЦСКА Фёдор Чалов в прошлый отпуск был замечен в Париже. Пусть сейчас такая поездка и сложна из-за логистики, но вполне реальна и весьма насыщена.

Российские футболисты в обязательном порядке куда-то уезжают: кто на курорт, кто в горы, кто в большие города. Но практически для всех неизменным остаётся факт встречи с семьёй и посещение родных мест. Вероятно, именно там можно почерпнуть максимум сил для продолжения сезона.

Популярные места, где проводят отпуска российские футболисты и тренеры

Игрок
Клуб
Место
Александр Соболев  «Спартак» Мальдивы и Дубай
Кристиан Нобоа  «Сочи» Майами 
Александр Головин  «Монако» Алтай 
Фёдор Чалов  ЦСКА  Париж 
Сергей Юран  «Пари НН» Луганск, Приэльбрусье 

Константин Лицин

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Монако ЦСКА Москва Александр Головин РПЛ Фёдор Чалов Александр Соболев ещё теги
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